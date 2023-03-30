Депутат Европарламента Уоллес: 70 процентов европейцев выступили против антироссийских санкций

Дублин, , 05:37 — REGNUM Президенты стран Евросоюза не слышат своих сограждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России. Своим мнением в соцсетях поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

Европарламент (сс) European Parliament

По словам Уоллеса, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% граждан в 2022 году выступали за мир, а не за санкции против России.

При этом главы стран и теперь не желают их слышать и продолжают вводить контрмеры.

Политик осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны, назвав её «дурацкой».

Как сообщало ИА REGNUM, цель санкций, в том чтобы повлиять на Россию, не достигнута, заявила бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Дипломат считает, что страны утратили доверие на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центробанков.