В ЕП рассказали, что на самом деле думают европейцы о ситуации с Россией
Депутат Европарламента Уоллес: 70 процентов европейцев выступили против антироссийских санкций
Дублин, 30 марта, 2023, 05:37 — ИА Регнум. Президенты стран Евросоюза не слышат своих сограждан и продолжают разжигать прокси-войну Запада против России. Своим мнением в соцсетях поделился депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
По словам Уоллеса, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% граждан в 2022 году выступали за мир, а не за санкции против России.
При этом главы стран и теперь не желают их слышать и продолжают вводить контрмеры.
Политик осудил США и НАТО за продвижение гибридной войны, назвав её «дурацкой».
Как сообщало ИА REGNUM, цель санкций, в том чтобы повлиять на Россию, не достигнута, заявила бывший глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Дипломат считает, что страны утратили доверие на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центробанков.