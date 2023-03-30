Вашингтон, 30 марта, 2023, 05:35 — ИА Регнум. Направленная против России политика США приводит к наступлению многополярности. К такому выводу пришёл обозреватель American Conservative Тед Снайдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Америка. США

По словам эксперта, оказавшись отрезанной от западных рынков, Россия вынуждена налаживать связи на Востоке, ограничения фактически приблизили приход многополярности.

Для США Россия считается непосредственной угрозой, а Китай — долгосрочной. Союз Пекина и Москвы, по мнению обозревателя, является признаком «геополитического ухода от однополярности».

Многие страны попадают под давление США при отказе от санкций против России. Индия, ЮАР и Бразилия и вовсе поддерживают с Москвой партнёрские отношения, отметил Снайдер.

У стран Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока есть память, когда Вашингтон обвиняет Россию «в нарушении границ и государственного суверенитета», всё это «попахивает двуличием», заключил обозреватель.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат парламента республики Конго Джереми Лиссуба считает, что США проигрывают России в борьбе за поддержку стран Африки и Азии. Западу пора понять, что в его риторике и практике развивающиеся страны отмечают многочисленные противоречия.