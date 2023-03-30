Москва, , 05:12 — REGNUM США проигрывают России в борьбе за поддержку стран Африки и Азии. Соответствующее заявление депутата парламента республики Конго Джереми Лиссуба опубликовала газета Politico.

Африка Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сверхдержавы по-своему призывают страны Африки и Азии встать на свою сторону. Но, в отличие от прошлого века, на этот раз эти государства непросто заставить сделать выбор, да и навряд ли это нужно делать», — отметил он, добавив, что Россия, в отличие от Запада, это понимает.

Политик признал, что Африка открыто не осуждает спецоперацию на Украине, а также она не задействована в антироссийских санкциях. Ряд стран континента поддерживают с Россией дружеские связи. Например, у Конго подписаны несколько договоров о сотрудничестве, при глобальном дефиците Россия поставила Малави десятки тонн удобрений.

В отношениях России и Азии наблюдается рост товарооборота, у Запада показатель идёт на спад. Многие азиатские страны не поддержали ограничения против России, говорится в статье.

Западу пора понять, что в его риторике и практике развивающиеся страны отмечают многочисленные противоречия, добавил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению африканских экспертов, США активизировали свою политику в Африке, в том числе отправили в турне по континенту вице-президента Камалу Харрис, чтобы противодействовать растущему влиянию России и Китая. Официальные лица из Европы и США стали ездить в Африку, что говорит о растущем геостратегическом значении этого континента и признании мировыми державами необходимости сохранения здесь своих союзов.