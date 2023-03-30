Кандидат в президенты Турции осудил позицию Запада по конфликту на Украине
Анкара, 30 марта 2023, 04:59 — REGNUM Кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО Синан Оган считает, что позиция Запада по российско-украинскому конфликту излишне односторонняя, не способствующая стабилизации. Своё мнение политик высказал РИА Новости.
«Мы не считаем правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы. Мы увидели, к чему это привело в Ираке. В этой связи, на мой взгляд, позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем его стабилизации», — сказал Оган.
По его мнению, Турция не должна вслепую стоять либо рядом с Россией, либо с Украиной. Анкара выступает посредником.
Синан Оган от альянса Ata İttifakı сумел собрать 100 тыс. голосов, необходимых для участия в выборах, которые пройдут 14 мая.
Как сообщало ИА REGNUM, действующая власть в Турции не даст Западу втянуть страну в войну против России. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.