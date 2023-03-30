Анкара, 30 марта, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Турции, выпускник МГИМО Синан Оган считает, что позиция Запада по российско-украинскому конфликту излишне односторонняя, не способствующая стабилизации. Своё мнение политик высказал РИА Новости.

ИА REGNUM Россия и Турция

«Мы не считаем правильным подход вмешательства Запада в региональные кризисы. Мы увидели, к чему это привело в Ираке. В этой связи, на мой взгляд, позиция Запада по конфликту на Украине излишне односторонняя, способствующая разжиганию конфликта, чем его стабилизации», — сказал Оган.

По его мнению, Турция не должна вслепую стоять либо рядом с Россией, либо с Украиной. Анкара выступает посредником.

Синан Оган от альянса Ata İttifakı сумел собрать 100 тыс. голосов, необходимых для участия в выборах, которые пройдут 14 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, действующая власть в Турции не даст Западу втянуть страну в войну против России. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.