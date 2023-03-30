Москва, 30 марта, 2023, 04:51 — ИА Регнум. Младший сержант медсестра 39-го отдельного медицинского отряда 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Кристина Ким, которую президент России Владимир Путин наградил медалью Суворова за спасение раненых военных, рассказала, как смогла вынести из-под обстрела 12 десантников, пишет KP. RU.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Кристина вспомнила, как сверху летели снаряды и пули, взрывались рядом, когда ей приходилось ползти или бежать с ранеными.

«Вытаскивала людей, как могла. Если человек ещё мог идти, то помогала добежать, дотаскивала. Если был ранен в конечности, то ползла вместе с ним», — рассказала девушка.

Выносить крупных мужчин было тяжело, у медсестры не возникло даже мысли бросить раненых. Она думала лишь, что это чьи-то мужья и сыновья, необходимо поддерживать друг друга в таких условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, как российские девушки-военнослужащие отразили атаку беспилотников на Севастополь. Позднее старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко были награждены орденами Мужества.