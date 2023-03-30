Будапешт, 30 марта, 2023, 04:01 — ИА Регнум. С расширением НАТО повысится риск прямого вооружённого конфликта между альянсом и Россией, заявила в интервью «Известиям» вице-спикер парламента Венгрии Дора Дуро.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Если Финляндия всё же вступает в НАТО, то разделительная линия между Североатлантическим альянсом и Россией увеличивается на 1340 км. Это повысит вероятность эскалации», — цитирует издание политика.

Защищая свою глобальную роль в мире, США используют НАТО и вынуждают расширять альянс за счёт вступления Швеции и Финляндии. При этом обе страны в течение 200 лет были нейтральны на международной арене, отметила вице-спикер венгерского парламента.

По поводу ситуации на Украине Дуро заявила, что США используют Киев как марионетку. Не в интересах Евросоюза поддерживать продолжение украинского конфликта и санкций против России, при этом среди европейских политиков «царит кровожадная атмосфера войны».

В интересах всех европейских стран было бы урегулировать конфликт и заставить противоборствующие стороны пойти на переговоры, сказала она.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта парламент Венгрии одобрил вступление Финляндии в Североатлантический альянс. За членство страны в НАТО выступили 182 из 199 депутатов парламента, против — шесть депутатов.