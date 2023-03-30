Москва, 30 марта, 2023, 03:56 — ИА Регнум. Российские специалисты разработали для СВО телеуправляемый подводный аппарат, который сможет мониторить гидротехнические сооружения, разминировать, вести разведку, а также поднимать предметы с глубины до 100 метров. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков.

PublicDomainPictures Скат

Погружной дрон на телеметрическом управлении получил название «Скат». При создании многофункционального аппарата использовались авиационные технологии.

Дрон может работать как в проточной воде, так и в стоячей. Его вес — 4,7 кг. Максимальная скорость «Ската» — 9 км/час. Стоимость — 1,5 млн рублей.

«Разработан опытный образец аппарата, он плавает, погружается, готовы приступить к этапу мелкосерийной сборки», — пояснил Братеньков.

По словам разработчиков, при создании «Ската» учитывались пожелания военных, участвующих в спецоперации.

Как сообщало ИА REGNUM, российские артиллеристы поразили пункт управления украинскими дронами около Херсона. Потери ВСУ в живой силе — более десяти человек, уничтожено пять дронов.