Киев, 30 марта, 2023, 03:31 — ИА Регнум. Солдат киевской армии не сдержал слёз, когда рассказывал иностранным журналистам о колоссальных потерях Украины в боях с российскими войсками. Видео военного опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Страшно, страшно, и думаешь о десятках тысяч погибших. Пару часов и нет человека», — сквозь слёзы признался солдат ВСУ.

Мужчина добавил, что «каждый день думает о тех, кто погиб».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что битва за Артёмовск планомерно уничтожает Вооружённые силы Украины.