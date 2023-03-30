Киев, 30 марта, 2023, 03:18 — ИА Регнум. Из-за страха захвата верующие канонической Украинской православной церкви ночуют на территории Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

По данным источника, группа прихожан разместилась в храме Агапита Печерского, который находится у ворот лавры. Люди встревожены возможным захватом монастыря.

Наместник Киево-Печерской лавры Павел уверен, что изгнание монахов канонической церкви из лавры происходит с молчаливого согласия президента Украины Владимира Зеленского. Митрополит заявил, что лидера киевского режима и его «свору» настигнет небесная кара.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский считает страну «территорией самой большой религиозной свободы» в части Европы на фоне гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Он заявил, что на Украине «сделан ещё один шаг к укреплению духовной независимости, к защите общества от старых и циничных московских манипуляций религией».