Москва, 30 марта, 2023, 03:03 — ИА Регнум. В будущем антироссийские санкции могут негативно повлиять на экономику страны, поэтому необходимо работать над вопросами спроса и поддержкой позитивных тенденций, заявил 29 марта на совещании с членами правительства и Центробанка президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По его словам, нужно повысить эффективность экономики, обеспечить технологический, кадровый и финансовый суверенитет, действовать следует быстро, без лишних проволочек и бюрократии.

Именно внутренний спрос выходит на первый план и становится ведущим фактором экономического роста, отметил президент.

«Динамика внутреннего спроса должна соответствовать ориентирам Банка России по инфляции. Важно не допустить ни её ускорения, ни избыточного замедления», — нацелил Путин.

Начиная с июля 2022 года российская экономика имеет позитивную динамику, в том числе за счёт освоения освободившихся ниш западных компаний, ушедших с рынка РФ, а также быстрорастущих связей со странами Юга и Востока, заключил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Максима Чиркова, Россия справляется с санкциями настолько, что имеет шансы потягаться с ведущими странами Запада по темпам экономического роста. При этом наложенные на Россию ограничения привели к возникновению экономических трудностей на Западе в виде потери конкурентоспособности, инфляции, роста цен на сырьё и электроэнергию.