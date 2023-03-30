Центробанк РФ: внешний долг России за год сократился на $101,8 млрд

Москва, , 02:57 — REGNUM Согласно данным Центробанка, внешний долг Российской Федерации сократился до минимальных значений за 15 лет. На 1 января он составлял 380,5 млрд долларов. За 2022 год долг уменьшился на 101,81 млрд долларов США.

Здание ЦБ РФ © ИА REGNUM

Отмечается, что снижение внешнего долга РФ произошло в основном из-за погашения кредитов.

Самое крупное единовременное снижение произошло в 2014 году, когда ЦБ выплатил 129 млрд долларов.

Большая часть внешнего долга состоит из заимствований в интересах отраслей экономики и составляет 241 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦБ ускоренно с 2014 года наращивал вложения в менее ликвидные, но более надёжные активы — золото, китайские юани и наличную иностранную валюту.