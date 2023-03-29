Вашингтон, 30 марта, 2023, 02:44 — ИА Регнум. Китай и Россия представляют опасность для Белого дома, поэтому власти США готовятся к одновременной войне с ними, заявил бывший журналист Fox News, ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По его словам, «США только что объявили, что готовятся к войне с Китаем и Россией одновременно, так как мы не можем совершить одно без другого, так ведь? Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть? Они становятся очень опасными, а США очень быстро теряют власть».

Моррис напомнил о недавнем проекте военного бюджета США на 2024 год, который анонсировал глава Пентагона Ллойд Остин.

Документ, по словам ведущего, предусматривает увеличение расходов на «нападение на КНР» на 40%. В Пентагоне уверены, что Пекин представляет «очевидную и серьёзную опасность» для национальной безопасности США, так как КНР становится экономической сверхдержавой, добавил журналист.

В минобороны США хотят напугать американцев присутствием около их домов военных КНР, поэтому «будьте начеку, когда жарите барбекю на заднем дворе, потому что китайские солдаты захотят украсть ваши хот-доги», иронизирует Моррис.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 марта министр обороны Ллойд Остин заявил, что США считают бессмысленной передачу Украине разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, поскольку российская система ПВО с ними справится. Да и Киев пока не нуждается в поставках истребителей американского производства, однако эта техника может понадобиться Украине в будущем.