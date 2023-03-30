Наместник Киево-Печерской лавры пригрозил Зеленскому и его «своре» небесной карой: горе вам

Киев, , 02:32 — REGNUM Наместник Киево-Печерской лавры Павел уверен, что изгнание монахов канонической церкви из лавры происходит с молчаливого согласия президента Украины Владимира Зеленского. Митрополит заявил, что лидера киевского режима и его «свору» настигнет небесная кара. Об этом он сказал в своём видеобращении, опубликованном в YouTube.

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому словами «господин президент». Он подчеркнул, что господь не простит такого поступка ни лидеру киевского режима, ни его семье.

«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — сказал митрополит.

Он уверен, что Зеленский не остановил ситуацию и поэтому непосредственно виноват в том, что «220 человек братии выброшены на улицу».

«Горе вам. Бойтесь!», — сказал наместник.

Сам же Зеленский считает Украину «территорией самой большой религиозной свободы» .

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине обеспокоены созданной Зеленским опасной ситуации вокруг УПЦ. Киевский режим может привести страну к гражданской войне и смене действующей власти, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.