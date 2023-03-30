Наместник Киево-Печерской лавры пригрозил Зеленскому небесной карой
Киев, 30 марта 2023, 02:32 — REGNUM Наместник Киево-Печерской лавры Павел уверен, что изгнание монахов канонической церкви из лавры происходит с молчаливого согласия президента Украины Владимира Зеленского. Митрополит заявил, что лидера киевского режима и его «свору» настигнет небесная кара. Об этом он сказал в своём видеобращении, опубликованном в YouTube.
Наместник Киево-Печерской лавры обратился к Зеленскому словами «господин президент». Он подчеркнул, что господь не простит такого поступка ни лидеру киевского режима, ни его семье.
«Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову», — сказал митрополит.
Он уверен, что Зеленский не остановил ситуацию и поэтому непосредственно виноват в том, что «220 человек братии выброшены на улицу».
«Горе вам. Бойтесь!», — сказал наместник.
Сам же Зеленский считает Украину «территорией самой большой религиозной свободы» .
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине обеспокоены созданной Зеленским опасной ситуации вокруг УПЦ. Киевский режим может привести страну к гражданской войне и смене действующей власти, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.