Политолог Брутер заявил, что США могут заставить Зеленского поехать в Китай и пойти на уступки

Москва, , 02:21 — REGNUM США могут заставить президента Украины Владимира Зеленского совершить визит в Китай для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, а в дальнейшем пойти на территориальные уступки, заявил в беседе с URA. RU политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вашингтон может послать Зеленского в Пекин, чтобы он попытался договориться о том, что они что-то сдают, но при этом Россия ничего больше не требует», — сказал эксперт.

По мнению Брутера, у самого Зеленского ничего нет и он не собирается что-то предлагать, но США могут его послать по причине желания Пекина всё это остановить.

В Китае при этом не видят успеха в возможных переговорах Зеленского и Си Цзиньпина.

«Киев очень много раз в прошлом вёл переговоры и ни о чем, это кончилось достаточно не позитивно. А китайцы, перед тем как начинать переговоры, всегда уточняют, о чём они будут идти и насколько вероятно, что позиции сторон можно будет сблизить», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. Он уточнил, что в 2022 году у него не было никаких контактов с председателем КНР. В Китае президенту Украины напомнили, что дипломатия КНР существует не для показухи.