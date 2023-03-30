Ведомственной охране в России разрешили сбивать беспилотники
Москва, 30 марта 2023, 02:14 — REGNUM Сотрудникам ведомственной охраны объектов можно сбивать беспилотные летательные аппараты в целях защиты от нападения. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 30 марта.
Таким образом, разрешается повреждать или уничтожать беспилотники, которые представляют угрозу людям и объектам.
Делать это можно с помощью специальных технических средств.
Как сообщало ИА REGNUM, в Симферопольском районе Крыма системами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон ВСУ упал в поле.