Москва, 30 марта, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Сотрудникам ведомственной охраны объектов можно сбивать беспилотные летательные аппараты в целях защиты от нападения. Соответствующий федеральный закон вступил в силу с 30 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Таким образом, разрешается повреждать или уничтожать беспилотники, которые представляют угрозу людям и объектам.

Делать это можно с помощью специальных технических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Симферопольском районе Крыма системами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотный летательный аппарат. Дрон ВСУ упал в поле.