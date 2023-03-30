Армения приняла декларацию на «саммите за демократию» с оговоркой пункта по Украине

Ереван, , 02:02 — REGNUM Армения воздержался от принятия пункта в декларации второго «саммита за демократию», который касался ситуации на Украине. По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, этот параграф не отражает всеобъемлюще кризисы и конфликты. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Никол Пашинян Primeminister.am

«По итогам пленарного заседания была принята Декларация, к которой Республика Армения присоединилась с оговоркой», — говорится в сообщении.

Ереван не поддержал пункт, в котором говорится о ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш полагает, что в геополитике сейчас происходит сдвиг тектонических плит, при этом глобальным угрозам не сможет противостоять ни одна страна. Об этом 29 марта он заявил на втором «саммите за демократию».

Соединённые Штаты на втором «саммите за демократию» будут издеваться над государствами, чей суверенитет сами же и попрали. Об этом 27 марта заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Инициатором «саммита за демократию» стали США.