Москва, 30 марта, 2023, 01:35 — ИА Регнум. Военные киевской армии устанавливают на немецкие танки Leopard 2A4 советский комплекс динамической защиты «Контакт-1», защищающий от кумулятивных боеприпасов. Об этом сообщили «Военкоры Русской Весны» под опубликованными фото танков в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

На танки установили комплекс динамической защиты первого поколения «Контакт-1». Он был разработан ещё в 1982 году и использовался для танков Т-64БВ, Т-72Б, Т-55АМВ, Т-62МВ.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ получили БТР Stryker, которые опрокидываются от своего выстрела.