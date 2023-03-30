В США сенатор Риш выступил за передачу ВСУ любого оружия, за исключением ядерного

Вашингтон, , 01:27 — REGNUM Для наращивания оказания военной помощи Украине США необходима эскалация в отношениях с Россией, заявил представляющий Республиканскую партию в сенатском комитете по иностранным делам Джим Риш.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик утверждает, что выступает за эскалацию конфликта.

«Я не большой поклонник спора о том, что мы не можем идти на эскалацию. Если вы не станете обострять напряженность, вы проиграете», — сказал он.

Сенатор подтвердил что поддерживает передачу ВСУ почти любого вооружения, включая истребители F-16, кроме ядерного оружия. При этом Риша не беспокоит вероятность применения Россией ядерного оружия в ответ на действия США.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя Бюро военно-политического анализа военного аналитика Александра Михайлова, со стороны Запада предпринимаются попытки испугать Россию якобы намерением ВСУ совершить атаку на Крым, для чего Киеву следует передать ещё больше оружия. По мнению эксперта, действия США направлены на продолжение оказания военной поддержки Украине, при этом ВСУ не смогут отвоевать бывшие территории из-за нехватки личного состава в войсках и техники, несмотря на новые поставки вооружения.