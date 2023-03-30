Вена, 30 марта 2023, 01:10 — REGNUM Многие игроки рынка утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как пришло понимание, что сами могли бы оказаться в такой же ситуации. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль
Карин Кнайсль
(сс) Bundesministerium für Europa

По мнению дипломата, доверие утрачено на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центробанков.

«Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить», — пояснила Карин Кнайсль в эфире телеканала TRT World.

Она добавила, что цель санкций в том, чтобы повлиять на Россию, не достигнута.

«Санкции обычно направлены против кого-то, кто должен изменить своё поведение. Россия поменяла своё поведение? Нет», — резюмировала Кнайсль.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия справляется с санкциями настолько, что имеет шансы потягаться с ведущими странами Запада по темпам экономического роста, заявил экономист Максим Чирков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что в перспективе санкции в отношении страны могут повлиять на развитие её экономики.