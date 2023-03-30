Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: нет у стран доверия международным институтам из-за санкций против РФ

Вена, , 01:10 — REGNUM Многие игроки рынка утратили доверие к международным институтам на фоне антироссийских санкций, так как пришло понимание, что сами могли бы оказаться в такой же ситуации. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Карин Кнайсль (сс) Bundesministerium für Europa

По мнению дипломата, доверие утрачено на фоне того, что происходит с финансовыми операциями и деньгами центробанков.

«Я бы сказала, что потеряно доверие во многих институтах. И это основные потери. Потому что доверие нельзя купить. Это то, что нужно заслужить», — пояснила Карин Кнайсль в эфире телеканала TRT World.

Она добавила, что цель санкций в том, чтобы повлиять на Россию, не достигнута.

«Санкции обычно направлены против кого-то, кто должен изменить своё поведение. Россия поменяла своё поведение? Нет», — резюмировала Кнайсль.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия справляется с санкциями настолько, что имеет шансы потягаться с ведущими странами Запада по темпам экономического роста, заявил экономист Максим Чирков, комментируя слова президента РФ Владимира Путина о том, что в перспективе санкции в отношении страны могут повлиять на развитие её экономики.