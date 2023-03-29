Вашингтон, 30 марта, 2023, 01:07 — ИА Регнум. Председатель российской делегации Кристина Сукачёва в ходе 52-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН заявила об актуальности в мире борьбы с возвращением нацистской идеологии.

spoilt.exile Нацизм на Украине

По её словам, большинство государств по-прежнему объективно оценивают итоги Второй мировой войны и понимают важность сохранения основополагающих принципов ООН с целью недопущения повторения в дальнейшем ужасов войны, порождённых преступной идеологией и практикой нацизма.

Нынешняя ситуация в мире доказывает актуальность и злободневность данной приоритетной для России и её единомышленников инициативы, добавила спикер.

Сукачёва констатировала, что, несмотря на серьёзные перемены в мире, расизм, расовая дискриминация и связанная с ними нетерпимость не исчезли, а проблема исходит от постыдного колониального прошлого некоторых стран.

Усилия международного сообщества по исправлению ситуации «до сих пор не увенчались успехом», заключила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко на траурной церемонии в мемориальном комплексе «Хатынь» по случаю годовщины уничтожения 80 лет назад деревни и её жителей заявил об укоренении нацизма в Европе. По его словам, неонацизм «поднял голову» в Латвии, Литве, Польше и на Украине.