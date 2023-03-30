Президент Эрдоган пообещал, что не позволит Западу втянуть Турцию в войну против России

Анкара, , 00:48 — REGNUM Действующая власть в Турции не даст Западу втянуть страну в войну против России. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью каналу Ahaber.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

Турецкий лидер подчеркнул, что один из его предвыборных слоганов несёт именно этот мирный смысл.

«Усилия Анкары за последние два года не допустили западному клубу втянуть страну в конфликт», — сказал Эрдоган, добавив, что намерение действующей власти — прилагать усилия и играть роль посредника между Россией и Украиной в урегулировании конфликта.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, между Украиной и Турцией исчезают признаки былого политического доверия, о чем свидетельствует выпад замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника в адрес уже самого президента Турции:

«Эрдогану уже давно пора определиться, на чьей он стороне. Если он решил баллотироваться на очередной срок своего президентства и хочет, чтобы выборы прошли успешно и в его пользу, он должен немедленно предоставить нам новые БПЛА и бросить все усилия на наращивание их производства с последующей передачей их ВСУ».