Анкара, 30 марта, 2023, 00:48 — ИА Регнум. Действующая власть в Турции не даст Западу втянуть страну в войну против России. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью каналу Ahaber.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

Турецкий лидер подчеркнул, что один из его предвыборных слоганов несёт именно этот мирный смысл.

«Усилия Анкары за последние два года не допустили западному клубу втянуть страну в конфликт», — сказал Эрдоган, добавив, что намерение действующей власти — прилагать усилия и играть роль посредника между Россией и Украиной в урегулировании конфликта.

Выборы президента Турции намечены на 14 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, между Украиной и Турцией исчезают признаки былого политического доверия, о чем свидетельствует выпад замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника в адрес уже самого президента Турции:

«Эрдогану уже давно пора определиться, на чьей он стороне. Если он решил баллотироваться на очередной срок своего президентства и хочет, чтобы выборы прошли успешно и в его пользу, он должен немедленно предоставить нам новые БПЛА и бросить все усилия на наращивание их производства с последующей передачей их ВСУ».