Ракета «Союз-2.1в» вывела на орбиту космический аппарат «Космос-2568» Минобороны России

Плесецк, Архангельская область, , 00:41 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1в», стартовавшая 29 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области, вывела на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России, сообщили в ведомстве.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1В» с космодрома Плесецк Минобороны России

Отмечается, что аппарат был выведен на орбиту и принят на управление в расчётное время, с объектом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

Аппарату присвоен порядковый номер «Космос-2568». Сведения о спутнике внесены в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства, специалисты приступили к анализу и обработке информации о нём.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта для нужд Минобороны России ракета-носитель «Союз-2.1а» вывела на орбиту военный спутник «Космос-2567». С космическим аппаратом также была установлена устойчивая связь.