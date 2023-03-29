Москва, 30 марта, 2023, 00:08 — ИА Регнум. Проект российско-иранского соглашения о стратегическом сотрудничестве будет окончательно доработан уже в апреле. О таких сроках глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сказал в ходе переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым 29 марта в Москве.

Mid.ru Сергей Лавров и Хоссейн Амир Абдоллахиан

Иранский министр отметил, что странам осталось согласовать финальные детали будущего проекта. Абдоллахиян выразил признательность, что «проект всеобъемлющего договора о стратегическом партнерстве был рассмотрен и финализирован в России».

«Я очень надеюсь, что в течение следующего месяца правовые департаменты министерств иностранных дел наших двух государств финализируют проект договора», — добавил глава МИД Ирана.

В свою очередь Сергей Лавров сказал, что в ходе переговоров российская сторона подтвердила «поддержку скорейшего завершения процесса вступления Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС)».

Как сообщало ИА REGNUM, Хосейн Амир Абдоллахиан надеется скоро принять Сергея Лаврова в Тегеране, где будет подписан договор о сотрудничестве.