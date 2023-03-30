После жалоб на самочувствие папу Римского госпитализировали в стационар

Ватикан, , 00:04 — REGNUM Папа Римский Франциск несколько дней будет в условиях стационара проходить лечение не связанной с коронавирусом респираторной инфекции, сообщает 29 марта служба печати Святого престола.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

В официальном заявлении говорится, что 86-летний понтифик несколько дней говорил о затруднённом дыхании. Его обследование в больнице Фонда Агостино Джемелли показало наличие респираторной инфекции, не связанной с коронавирусом. В стационаре понтифик пробудет несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале папа Римский Франциск заявлял, что не думает об отставке по примеру своего предшественника — папы Бенедикта, который принял решение об уходе из-за серьёзных проблем со здоровьем.

Франциск был избран папой после ухода Бенедикта на покой в 2013 году. Он испытывает серьёзные проблемы со здоровьем, из-за которых почти не может ходить самостоятельно.