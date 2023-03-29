Москва, 29 марта, 2023, 23:44 — ИА Регнум. Обвиняемый в покушении на мошенничество и крупной краже из банковского хранилища бывший менеджер офиса одного из российских банков Леонид Лавров 29 марта был экстрадирован в Россию из Перу, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По версии следствия, злоумышленник совершил преступления в 2016 году, когда занимал пост менеджера офиса в одном из банков. Мужчина вступил в сговор для тайного хищения мошенническим способом принадлежащих банку и страховой компании денежных средств. Подельники не смогли довести до конца свой умысел по независящим от них обстоятельствам. Кроме того, Лаврова обвиняют в краже крупной суммы из банковского хранилища.

Злоумышленник с 2017 года был объявлен в международный розыск, в Перу его задержали в октябре 2021 года.

«В 2016 году Лавров, являясь сотрудником ПАО «Росгосстрах Банк», похитил более 9 млн рублей из хранилища операционного офиса «Ярославский», а также пытался с сообщниками похитить более 211 млн рублей, принадлежащих страховой компании ООО «СК «РГС-Жизнь», — уточнили в Генпрокуратуре России.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2022 года участник вооружённой банды, ликвидированной в 2009 году в Санкт-Петербурге, будет экстрадирован из Румынии в Россию. Сергею Гуцу вменяется в вину целый ряд тяжких преступлений: бандитизм, убийство, похищение человека, разбой, вымогательство. В международный розыск его объявили 18 марта 2011 года.