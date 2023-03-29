Плесецк, Архангельская область, 29 марта, 2023, 23:34 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в». Об этом 30 марта сообщили в Минобороны.

Roscosmos.ru Ракета-носитель «Союз-2.1а»

Пуск ракеты-носителя лёгкого класса «Союз-2.1в» с космическим аппаратом выполнен 29 марта в 22:57 на космодроме Плесецк в Архангельской области боевыми расчётами космических войск ВКС.

Отмечается, что пуск ракеты произведён в интересах российского Министерства обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета-носитель «Союз-2.1а», стартовавшая 23 марта с космодрома Плесецк, вывела на орбиту военный спутник «Космос-2567».