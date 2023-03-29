Reuters: сенаторы поддержали отмену полномочий администрации США на применение военной силы в Ираке

Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Сенат США 29 марта одобрил законопроект об отмене права администрации на применение военной силы в Ираке. За представленный законопроект сенаторы проголосовали в большинстве, сообщает Reuters.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

Одобрение законопроекта прекратит полномочия, которые сенаторы предоставили исполнительной власти в 1991-м и 2002 годах, когда проходили американские кампании в Ираке. Инициативу поддержали почти 70 из 100 сенаторов, но голосование продолжается.

Далее, если и палата представителей поддержит законопроект, это будет означать официальное завершение конфликтов в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти планируют смотреть вперед в отношениях с Ираком и не собираются оценивать ошибки войны в этой ближневосточной стране, заявил журналистам 21 марта представитель Госдепартамента США Ведант Пател.