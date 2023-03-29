Мишустин подписал постановление о выплатах пенсий в рублях проживающим за рубежом гражданам России

Москва, , 23:05 — REGNUM Живущие за рубежом россияне будут получать пенсии и другие выплаты на открытые в России счета или за границей в рублях. Соответствующее постановление за подписью председателя правительства России Михаила Мишустина 29 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Документом установлено, что пенсии, иные выплаты и обеспечение по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, выплата которых невозможна из-за введения в отношении России ограничительных мер экономического характера, могут выплачиваться гражданам, проживающим за пределами РФ, в российских рублях путём зачисления на банковские счета, открытые в кредитных организациях на территории России, либо путём зачисления на счета в рублях, открытые в банках за пределами РФ.

Выплаты производятся на основании поданного заявления проживающего за рубежом гражданина или его представителя. До поступления заявления выплаты будут приостановлены.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на возникшие с 1 января 2023 года правоотношения.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 1 апреля размер социальных пенсий возрастёт на 3,3% в дополнение к повышению в июне 2022 года. В том числе станут получать больше выплат граждане России, имеющие инвалидность или потерявшие кормильца.