Вашингтон, 29 марта, 2023, 22:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь минобороны США Джон Кирби заявил 29 марта журналистам, что в Белом доме не отмечают каких-либо явных нарушений при освоении Киевом американской военной помощи.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Мы не видели никаких свидетельств того, что было какое-то вопиющее нарушение, когда дело касается использования военной помощи, направляемой США Украине», — сказал Кирби без конкретных пояснений.

По его заверениям, обе стороны нацелены на то, чтобы военная помощь использовалась по назначению, а власти Украины «разделяют нашу обеспокоенность относительно того, чтобы добиться надлежащей отчётности к транспортировке техники на поле боя».

Представитель Пентагона также заверил, что США хотят, чтобы было как можно больше надзора и контроля, но в ходе боевых действий невозможно предсказать «перемещение каждого изделия, применяемого каждым солдатом».

Как сообщало ИА REGNUM, агентство международного развития США получило свыше 170 сигналов о потенциальной коррупции при освоении помощи киевскому режиму.