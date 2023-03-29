Вашингтон, , 22:41 — REGNUM В США не получали каких-либо дополнительных извещений от России по поводу прекращения предоставления уведомлений согласно Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил 29 марта заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

Госдеп США Elfagr.org

Положениями Договора предусмотрено, что каждая из сторон для обеспечения эффективности соглашения может заблаговременно предоставлять сведения о своей деятельности по дипломатическим или другим каналам.

Действие российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) было приостановлено 21 февраля 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник главы Пентагона Джон Пламб заявлял, что 27 марта Вашингтон запросил у Москвы регулярный обмен информацией в рамках ДСНВ, но якобы получил отказ.

29 марта замглавы МИД России Сергей Рябков счёл отказ США передать данные по ДСНВ нарушением договорённостей, поскольку Вашингтон официально не приостанавливал участие в нём.