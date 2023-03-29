Москва, 29 марта, 2023, 22:29 — ИА Регнум. В Москве, в Тимирязевском районе, в квартире на Бескудниковском бульваре нашли тело зверски убитой девушки. По информации Следственного комитета РФ по Москве, погибшую днём 29 марта обнаружила мать владельца квартиры, которая пришла за оплатой жилья. Подозреваемый в убийстве в течение шести часов был задержан.

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На теле погибшей Анны Лихачевой, которая была репетитором английского и немецкого языков, эксперты насчитали множественные ножевые ранения, шесть из них были на лице и шее. Девушке было 24 года.

Известно, что жертва проживала в квартире с 26-летним сожителем. Его по горячим следам задержали в автобусе, следовавшем в Волгоградскую область. Мужчина пытался скрыться. Он уже доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий.

Суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области от ножевых ранений скончалась 15-летняя девочка. Девятиклассницу с перерезанным горлом в квартире обнаружила соседка по дому в Подольске.