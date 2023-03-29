Москва, 29 марта, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Хоккейный клуб ЦСКА (Москва) одержал победу в матче с ярославским «Локомотивом», став финалистом Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла 29 марта на московском стадионе.

Андрей Пронин ИА REGNUM Чемпионат КХЛ СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва)

Седьмая встреча серии завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев. Шайбы забросили Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков и Михаил Григоренко.

Серия встреч команд завершилась со счётом 4:3 в пользу ЦСКА.

На следующем этапе турнира команда встретится с петербургским СКА. Первый матч серии запланирован на 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее казанский хоккейный клуб «Ак Барс» стал соперником омского «Авангарда» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина сезона 2022/23. Победитель семиматчевой серии выйдет в финал турнира, где сыграет с победителем Западной конференции.