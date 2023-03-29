Москва, 29 марта, 2023, 22:00 — ИА Регнум. В России не идет речи о второй волне мобилизации, заявил 29 марта в интервью ТВЦ мэр Москвы и глава комиссии Госсовета по государственному и муниципальному управлению Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

В военкоматах, как и каждый год, идет плановая работа по призыву на срочную службу, которая никак не связана с военной спецоперацией России, подчеркнул Собянин.

Кроме того, сотрудники военкоматов на регулярной основе занимаются уточнением данных, добавил он. Те, кто раздувают слухи о новой мобилизации, — «провокаторы чистой воды», которые хотят раскачать общество, резюмировал Собянин.

Ранее в марте 2023 года в Кремле и Министерстве обороны вновь заявили, что никаких обсуждений второй волны мобилизации не ведется. Заявления прозвучали на фоне слухов после начала сбора данных для актуализации воинского учета в Воронежской области и ряде других регионов.