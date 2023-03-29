Екатеринбург, 29 марта, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Недалеко от посёлка Пелым в Свердловской области участок газопровода Ямбург — Елец-1 охвачен пламенем. Газ горит после разгерметизации трубы. Об аварии сообщили местные паблики.

Alquds.co.uk Взрыв и пожар на газопроводе

В соцсетях опубликовано видео пожара. На записях заметно сильное пламя. Экстренные службы называют горение факельным. Сообщается, что пострадавших нет.

Последствия ЧП устраняют ремонтные бригады «Газпром-Трансгаз Югорск». Службы вынуждены ждать, когда выгорит газ в трубопроводе.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Вологодской области загорелся газопровод. Горение было зафиксировано на участке Трансгаз-Ухта в Нюксенском округе.