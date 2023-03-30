В конце марта на центральной площади города Гётеборга Бруннспаркен установили пустой холодильник — символ того, как этот предмет выглядит в домах всё большего количества горожан, у которых закончились еда и деньги.

Виктор Лавриненко., , 10:28 — REGNUM В настоящее время экономическая ситуация в Швеции является одной из самых неблагополучных в ЕС. Шведские власти винят в этом «агрессию России против Украины», но настоящая вина лежит на правительстве в Стокгольме, своими неумелыми действиями спровоцировавшем в стране рост цен на электричество, что и вызвало экономический спад.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Рекордный пессимизм

Если верить опросам, 67% шведов считают, что ситуация в стране развивается в «неправильном направлении». Доцент Юхан Мартинссон, возглавляющий исследовательский институт SOM при Гётеборгском университете, называет такой показатель «рекордным для Швеции пессимизмом».

Свои финансовые перспективы многие жители Швеции также оценивают весьма мрачно. Сильно увеличилась доля тех, кто считает, что состояние их личных финансов ухудшилось, — таких стало 34% (против 15% в прошлом году).

Действительно, чтение официальных сводок не может не способствовать пессимистическим настроениям шведов. В прогнозе Еврокомиссии по экономическому росту на 2023 год королевство заняло последнее место в ЕС — минус 0,8%.

В прошлом году в стране выросли цены — буквально на всё. На продукты питания и безалкогольные напитки более чем на 20%. Подобных колебаний не наблюдалось с 1950-х годов. И в нынешнем году подорожание продолжилось. Только в феврале инфляция в Швеции подскочила до 12%. Помидоры, к примеру, стали дороже на 38%, а цветная капуста — на 48%.

Некоторые продукты, впрочем, подорожали еще сильнее. «Цены на лук-порей и цветную капусту выросли в прошлом году почти на 80%. Цена на цветную капусту в феврале выросла по сравнению с январем на 48%, на помидоры — почти на 38%, а болгарский перец — почти на 34%», — констатирует специалист по статистике цен Статистического управления Швеции Йон Элиассон.

Кроме того, в феврале заметно выросли цены на мероприятия отдыха, культуры, туристические путёвки и бытовую технику. Стали дороже одежда, мебель, транспортные перевозки, различные товары и услуги.

Угрозы в адрес «жадных ублюдков»

Видя подобную картину, даже шведы, за которыми закрепился имидж спокойных флегматиков, начинают все сильнее злиться.

Теперь торговая сеть ICA предупреждает персонал своих магазинов о повышенном риске нападений. И повод для тревоги действительно есть — в социальных сетях зазвучали призывы «Пора повесить каждого жадного владельца магазина» или «Все жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела».

Руководитель службы безопасности ICA Андерс Юнассон признает, что хотя вероятность реализации угроз пока низкая, но совсем исключать их нельзя. «Ситуация в стране влечёт за собой риск атаки на магазины, продавцов и вашу частную собственность», — говорится в электронном письме, которое в ICA разослали управляющим магазинами.

Супермаркет в Швеции © He Miao/XinHua/Global Look Press

«Грустно, что всё стало настолько серьёзно. Если что-то случится, то лучше быть к этому готовым. Сейчас важно начать дискуссию о наших проблемах. Есть возросшие цены на электроэнергию, высокая инфляция, наша слабая валюта. Столько всего влияет на цены на продукты, что нельзя винить только торговцев ICA», — оправдывается управляющий одним из магазинов ICA Кристиан Пальмен.

Винят во всех проблемах владельцев магазинов не только рядовые шведы, но и руководство страны.

Министр финансов Элизабет Свантессон вызвала «на ковёр» руководителей всех крупных шведских торговых сетей и поставила им прямой и четкий вопрос: почему цены на продукты питания в Швеции выросли намного больше, чем в соседних странах?

Пустой холодильник как символ

В конце марта на центральной площади города Гётеборга Бруннспаркен установили пустой холодильник — символ того, как этот предмет выглядит в домах всё большего количества горожан, у которых закончились еда и деньги.

На холодильник нанесены высказывания людей, посещающих местную церковь в дни бесплатной раздачи продуктов. «Я доедаю остатки с детских тарелок или говорю, что уже поел», — гласит типичная надпись такого рода.

«По данным городских властей, в Гётеборге с этим проблем нет. Но мы видим совершенно другую картину», — говорит диакон шведской протестантской церкви Линус Херманссон. Он напоминает, что еще год назад местный епископ сообщил городским политикам, что в церковь обращается всё больше и больше голодающих людей, у которых нет денег на еду. С тех пор всё стало ещё хуже.

Херманссон напоминает, что из-за свирепствующей в стране инфляции взлетели цены на все продукты питания. Это сразу стало заметно в городских приходах и в других благотворительных организациях, раздающих еду.

«Родители, которые к нам приходят, говорят, что в приоритете у них дети — и они пытаются скрыть от них, как им плохо. (…) Экономить на еде очень стыдно. Но у тех, кто к нам приходит, выбора нет. К нам обращается всё больше родителей-одиночек. Это люди, которые никогда раньше не бывали в такой ситуации», — говорит диакон.

Сотрудник общественной организации «Мусульманское сотрудничество» Калсум Калим свидетельствует, что в шведских мечетях тоже ведется благотворительная деятельность: в связи с тем, что всё больше и больше местных мусульман впадают в бедность и просят о помощи.

Пустой холодильник © Thomas Trutschel/photothek.net/Global Look Press

В свою очередь протестантский священник Лейф Далин, занимающейся организацией сбора продуктов для нуждающихся, подчеркивает, что «в такой стране всеобщего благосостояния, как Швеция, никто не должен ложиться спать голодным». Священник обвиняет шведских политиков в равнодушии. «Чтобы они это поняли, необходимо давление снизу — и именно это мы пытаемся создать», — говорит Далин.

Признаки кризиса

Рост цен на продукты все чаще вынуждает шведов ездить за ними в соседнюю Норвегию. Чтобы оценить суть этого явления, необходимо знать, что в последние десятилетия именно норвежцы совершали «набеги» на приграничные районы Швеции, чтобы там купить более дешёвые продукты.

Но теперь подобные поездки пошли в обратном направлении. Если в Швеции цены на продукты в период с июля 2021 года по январь 2023 года выросли на 21%, то в Норвегии соответствующий показатель составил лишь девять процентов. С особым усердием шведы скупают в соседнем государстве фрукты и овощи.

Пресса приводит свидетельство владельца продуктового магазина в приграничном городе Орье, по словам которого именно благодаря приезжим шведам он сумел увеличить продажи на 14%.

Еще один показатель кризиса — в прошлом году впервые за несколько десятилетий сократилось количество автомобилей на шведских дорогах.

В последние тридцать лет число легковых машин на шведских дорогах ежегодно увеличивалось на 1–2 процента. Но в 2022 году это число по сравнению с 2021 годом уменьшилось примерно на 6200 штук (на 0,1%).

Количество новых регистраций сократилось на 5%, а число так называемых «добровольных парковок» (официальный отказ пользоваться своим автомобилем, чтобы избежать уплаты транспортного налога и автостраховки) выросло на 2%.

Снижение числа легковушек в стране совпало по времени с ростом инфляции и банковских процентных ставок. В последний раз до того подобное явление наблюдалось в 1992–93 годах, когда Швеция переживала финансовый кризис.

Автомобильное движение в Стокгольме © Karin TÃ¶Rnblom/Ibl Bildbyr/Global Look Press

Конец «социального рая»

Какую программу действий примут власти королевства дабы улучшить ситуацию в стране?

Здесь надо иметь в виду, что шведские СМИ начинают обращать внимание на проблему высоких социальных пособий, усугубляющую кризис в государстве. В Швеции насчитывается 725 000 человек трудоспособного возраста (при общей численности населения 10,5 млн человек), существующих исключительно за счёт пособий.

По словам экономиста шведской конфедерации предпринимателей Патрика Джойса, у этих людей просто нет стимула к поиску работы. Так, семья с двумя взрослыми и одним ребёнком, живущая на финансовую помощь от государства, в случае, если один из ее членов начнёт трудиться полный рабочий день, увеличит свой доход лишь на 200 крон в месяц (примерно 1400 рублей). При наличии же в семье двух и более детей доход вообще не увеличится.

«От социальных пособий шведские семьи сегодня могут получать доход, эквивалентный заработной плате за полный рабочий день, что неразумно. Для тех, кто может работать, работа всегда должна приносить ощутимую прибыль», — говорит Джойс.

Его точку зрения поддерживает Анестис Чарталидис, управляющий клининговой компанией Miljöpalatset в Стокгольме.

«Мы всегда ищем новых сотрудников, но мне постоянно говорят, что «работать нет смысла». Что я должен сделать? Я отказываюсь платить «черную» зарплату, что иногда требуют некоторые. Кроме того, конечно, у нас есть коллективный договор, потому что я хочу быть законопослушным.

Нужно уменьшить пособие для тех, кто неоднократно отказывается от работы! Я встречал людей, направленных сюда Службой занятости и не работавших по восемнадцать лет. Они отказываются работать, несмотря на восемнадцать лет безработицы! Я не понимаю, как служба занятости может спокойно смотреть на это безобразие», — говорит Чарталидис.

Таким образом, есть основания ожидать, что государство постепенно начнет демонтировать знаменитую шведскую систему высоких пособий — что положит конец славе Швеции как «социального рая».

Дворник в Стокгольме © Nikolay Titov/Russian Look/Global Look Press

Тяга к сильной руке

Более того, как выяснилось в ходе опроса, на фоне экономического спада в стране растет недовольство ее нынешней политической системой и начинает проявляться тяга к «сильной руке». Свыше 60% граждан считают, что демократию в Швеции следует «временно ограничить» — дабы справиться, например, с захлестнувшей страну в последнее время уличной преступностью.

«Если наши политики, лидеры общественного мнения и государственные институты, которые должны поддерживать демократию, предложат для наведения порядка ограничить свободу слова, демонстраций и свободу печати, то это получит неожиданно сильный отклик у граждан. Это может привести к нисходящей спирали демократии, что уже наблюдается во многих странах», — заявляют социологи профессор Стен Видмальм и доцент Тумас Перссон.

Тренд на сворачивание демократии, свободы слова и на «завинчивание гаек» — он сейчас общий для всего Евросоюза, но особенно ярко выражен в странах Балтии, связанных со Швецией как общим историческим прошлым, так и тесными экономическими связями.

Вплоть до последнего времени Швеция служила для прибалтов ориентиром, на который они пытались равняться. Будет забавно, если теперь сложится обратная картина — и страны Балтии в политическом плане станут для Швеции примером для подражания.