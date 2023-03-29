Киев, 29 марта, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Генеральный штаб Вооружённых сил Украины 29 марта заявил об успехе российских военных в Артёмовске Донецкой Народной Республики. В вечерней сводке сообщается о продолжающихся попытках ВС РФ взять город.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

Россия «продолжает штурмовые действия города, имеет частичный успех» на бахмутском направлении, говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, за Артёмовск сейчас идут ожесточённые бои и российские военнослужащие «проявляют чудеса героизма».

Как сообщало ИА REGNUM, украинский лидер Владимир Зеленский настаивает на удержании ВСУ Артёмовска вопреки огромным потерям из страха перед давлением международного сообщества после потери города. Об этом он заявил в интервью Associated Press. Президент Украины также боится, что сдача Артёмовска приведёт к тому, что жители страны начнут говорить о необходимости достижения компромисса с Россией.