Одесса, Украина, , 21:12 — REGNUM Еще один памятник Владимиру Ленину демонтирован в Одессе, передают 29 марта местные СМИ.

Памятник Владимиру Ильичу Ленину Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Речь идет о монументе, стоявшем на улице Костанди. Ранее украинские «активисты» сообщили, что на территории Одесской области остается три памятника Ленину, включая этот, и назвали их адреса.

Как сообщалось ранее, 27 марта в Одессе демонтировали памятную доску полководцу Александру Суворову. Доска была установлена на одном из зданий на улице, носившей имя Суворова до 1995 года.

Демонтаж памятников, так или иначе связанных с Россией, вошел на Украине в активную фазу в 2015 году, а начиная с 2022 года количество сносов монументов и переименований улиц исчисляется сотнями.