Bloomberg: экспортёр зерна Viterra уйдет с российского рынка
Москва, 29 марта 2023, 21:01 — REGNUM Один из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции — компания Viterra — планирует уйти с российского рынка, передает 29 марта Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
По данным издания, об уходе может быть объявлено в ближайшее время. Представители российского офиса Viterra от комментариев агентству отказались.
Ранее, 29 марта, сообщалось, что американская компания Cargill, входящая в десятку экспортёров российского зерна, намерена прекратить его вывоз в новом сельскохозяйственном году. В Министерстве сельского хозяйства и Союзе экспортеров зерна заявили, что решение компании на объеме экспорта не отразится.