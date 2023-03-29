Москва, , 21:01 — REGNUM Один из крупнейших мировых поставщиков сельскохозяйственной продукции — компания Viterra — планирует уйти с российского рынка, передает 29 марта Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

По данным издания, об уходе может быть объявлено в ближайшее время. Представители российского офиса Viterra от комментариев агентству отказались.

Ранее, 29 марта, сообщалось, что американская компания Cargill, входящая в десятку экспортёров российского зерна, намерена прекратить его вывоз в новом сельскохозяйственном году. В Министерстве сельского хозяйства и Союзе экспортеров зерна заявили, что решение компании на объеме экспорта не отразится.