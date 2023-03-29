Берн, 29 марта, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Швейцария с 29 марта в полной мере присоединилась к десятому пакету антироссийских санкций Евросоюза, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

В пресс-службе напомнили, что часть санкций в рамках указанного пакета была введена ранее, работа над введением оставшихся ограничений уже ведется.

В число новых ограничений попадет, среди прочего, запрет для граждан России на работу в органах управления объектов критической инфраструктуры, новые ограничения экспорта товаров двойного назначения и импорта части российских товаров в Швейцарию.

Как сообщалось ранее, в марте 2023 года швейцарский банк UBS, объясняя свои действия антироссийскими санкциями, направил клиентам из России письма с требованием предоставления подтверждающих местонахождение документов. В банке заявили, что оставляют за собой право заблокировать счета в случае, если указанные документы не будут предоставлены.