Москва, , 10:17 — REGNUM Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания «Техноаналит» полностью импортозаместила автоматические пробоотборники сыпучих и жидких материалов. Оборудование используют практически во всех сферах производства, рассказал руководитель Департамента инвестиций и промышленной политики Владислав Овчинский.

Компания «Техноаналит» полностью импортозаместила автоматические пробоотборники сыпучих и жидких материалов Пресс-служба Департамента инвестиций и промышленной политики

«Предприятие выпускает приборы учета и контроля, а в этом году наладило производство пробоотборников. Они используются в пищевой, химической, нефтегазовой промышленности, при производстве строительных материалов, в агропромышленном комплексе и других отраслях», — пояснил Овчинский.

Оборудование применяется тогда, когда надо отобрать пробы сыпучего материала, то есть это может касаться как производства молока и подсолнечного масла, так и минеральных удобрений и пластмассовой крошки. Проведение такого отбора — необходимое условие для контроля качества продукции.

Такое оборудование Россия закупала в США, Германии и Швейцарии. Сейчас у «Техноаналита» появились уже первые заказчики на оборудование — производитель продуктов промышленной химии, производственный комплекс по глубокой переработке зерна кукурузы и крупный агрохолдинг.