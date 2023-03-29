В Бурятии онкобольной актёр пытался совершить суицид, требуя сменить худрука театра

Улан-Удэ, , 20:37 — REGNUM На сцене Государственного русского драматического театра им. Н. А. Бестужева актёр Артур Шувалов пытался совершить суицид. Таким образом он намеревался выразить недовольство работой художественного руководителя театра, сообщил телеграм-канал «Весь Улан-Удэ».

Актёры приветствуют зрителей Ясмин Бани Одех © ИА REGNUM

Паблик опубликовал видео, на котором актёры вышли к зрителям после спектакля. После инцидента Шувалова увели коллеги.

ЧП случилось во время постановки «Театр. Изнанка». Известно, что у актёра диагностировано онкологическое заболевание. Он содержит троих детей.

Акция Шувалова была вызвана недовольством актёров по поводу увольнения бывшего художественного руководителя труппы Сергея Левицкого. Вместо него по решению министерства культуры Бурятии был назначен Вячеслав Дьяченко.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта домработница певца Александра Градского заявила в полицию, что её жестоко избили в театре «Градский Холл». Женщина с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой обратилась в больницу. В театре заявили, что она сама набросилась на сотрудников.