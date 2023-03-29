Назначенный раскольниками наместник Киево-Печерской лавры запрещён в служении

Киев, , 20:11 — REGNUM Назначенный решением раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) наместником Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш) запрещен в служении, заявили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Соответствующий указ издал митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Запрет в служении наложен «за уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта служители Киево-Печерской лавры подали иск в суд Украины, в котором потребовали оспорить переданные ПЦУ права на эту обитель. Власти Украины требуют освободить здания лавры и с этой целью разорвали в одностороннем порядке договор аренды объектов и имущества.