Москва, 29 марта, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Вполне вероятно, что США выйдут из договора СНВ-3, однако у России в вопросе о вооружениях этого типа останется преимущество, заявил 29 марта в комментарии для ИА REGNUM военный эксперт Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM СНВ-3

Как сообщалось ранее, 28 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не имеет с США никаких контактов по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений. В феврале 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в СНВ-3.

Приостановка участия России в договоре не означает, что наша страна намерена нарушать установленные количественные показатели, но в сложившейся ситуации власти страны не намерены допускать на военные объекты американских инспекторов, которые хотят увидеть современное гиперзвуковое оружие России, отметил Кнутов.

“Тут все зависит от США. Либо они прекращают нарушать договоренности и начинают вести нормальный диалог, либо Россия не будет с ними общаться. Тот «диалог» с позиции силы, которого придерживается Вашингтон, это не диалог, а попытка диктата, и нас она не устраивает», — заявил эксперт.

Даже если США в нынешней ситуации решат выйти из договора СНВ-3, позиции России выглядят предпочтительными — у нашей страны есть современное гиперзвуковое оружие, Россия в этом отношении опережает США на 5-7 лет, добавил Кнутов.