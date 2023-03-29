Москва, 29 марта, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Более чем в три раза вырос в 2022 году трафик Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Об этом 29 марта говорится в годовом отчёте Центрального Банка РФ за 2022 год.

Иван Шилов ИА REGNUM Платёжная система SWIFT

«По сравнению с 2021 годом трафик СПФС вырос более чем в три раза», — говорится в документе.

Отмечается, что в 2022 году к российскому аналогу системы SWIFT подключились 130 банков и компаний, число пользователей составило 462 организации. При этом среди них 106 нерезидентов из более чем 10 государства, из которых более половины подключились именно в 2022 году.

Как ранее передавало ИА REGNUM, ЦБ РФ сообщил, что российские банки с 1 октября 2023 года обязаны прекратить использовать систему SWIFT для перевода денег внутри страны. На территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру. Такая мера вводится для обеспечения надёжности и безопасности финансовых операций.