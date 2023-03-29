Вашингтон, , 19:49 — REGNUM Кинокомпании Focus Features представила первый трейлер новой картины Уэса Андерсона «Город астероидов». Видео вышло на официальном YouTube-канале компании.

Кадр из к/ф «Город астероидов». Реж. Уэс Андерсон. 2023. США

Сюжет картины развернется в 1955 году в вымышленном американском городке, в котором проходит съезд космических кадетов и юных звездочётов. Мероприятие организованно для того, чтобы ученики и их родители смогли пообщаться друг с другом и поучаствовать в научных состязаниях. Однако ход съезда нарушает событие планетарного масштаба.

В актёрах заявлены Тильда Суинтон, Эдриен Броуди, Том Хэнкс, Марго Робби, Джейсон Шварцман, Скарлетт Йоханссон, Эдвард Нортон, Уиллем Дефо и другие. Премьера картины состоится в мае на Каннском кинофестивале, в прокате лента появится 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, второй сезон сериала «Дом дракона» от американского телеканала HBO станет короче. Новый сезон приквела «Игры престолов» будет состоять из восьми эпизодов. Таким образом, второй сезон будет на два эпизода меньше, чем первый.