Москва, , 19:47 — REGNUM Первый заместитель руководителя Министерства чрезвычайных ситуаций России (МЧС) по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян освобождён от должности. Соответствующий указ подписал 29 марта президент России Владимир Путин.

Александр Чуприян © Сергей Пивоваров/РИА Новости

Об отставке сообщили в пресс-службе Кремля. Чуприян работал на руководящей должности в министерстве с 2018 года, в 2021–2022 годах временно исполнял обязанности главы МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможной отставке Чуприяна СМИ информировали в феврале. Предполагалось, что он покинет должность в марте после окончания контракта.